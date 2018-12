Senneterre se prépare pour les festivités du 100e anniversaire

Les célébrations se tiendront tout au long de l'année, avec l'inauguration de plusieurs legs, mais le premier temps fort de l'année sera le 31 décembre, à l'École La Concorde.

Près de 600 personnes sont attendues pour lancer 2019 en force, explique la coordonnatrice des Fêtes du centenaire, Isabelle Servant. On a déjà vendu 500 billets et il reste encore quelques jours pour s'en procurer, mais on pense atteindre notre objectif, soit d'afficher complet et d'être 600 , lance Mme Servant.

À lire aussi : Les festivités du 100e de Senneterre débutent le 31 décembre

Par la suite, une fin de semaine d'activités familiales aura lieu à Pâques, alors que la fin de semaine des Retrouvailles se tiendra du 18 au 21 juillet.

Je pense que nous sommes une ville fière et on espère que les anciens reviendront en grand nombre afin de participer aux activités en grand nombre , ajoute-t-elle, mentionnant au passage que le budget des fêtes du 100e est de 500 000 $.

Isabelle Servant, coordonnatrice des Fêtes du 100e de Senneterre Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Les fêtes sont en préparation depuis environ 10 ans.

Jean-Maurice Matte: du 75e au 100e

Le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, est natif de Senneterre.

Pour lui, le 100e a une signification particulière, puisqu'il a été coordonnateur des fêtes du 75e.

De pouvoir agir comme maire lors des célébrations du 100e, j'ai vraiment l'impression qu'une boucle se ferme d'une façon positive dans mon cas à moi , confie-t-il.

Le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, porte les couleurs du 100e de la ville. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

M. Matte a justement publié un long message sur le site de la Ville. Selon lui, Senneterre est une ville résiliente. Les citoyens sont très fiers et résilients et on sent que les gens ont hâte d'accueillir ceux qui ont vont revenir pour le 100e de Senneterre , laisse-t-il entendre.

M. Matte rappelle la fermeture de la base militaire, qui a créé un vide à Senneterre à la fin des années 80. Depuis, un dynamisme nouveau s'est installé dans la municipalité, croit le maire, spécialement avec la construction de l'entreprise Boralex, en 2000.

Senneterre a changé. Ceux qui sont restés y ont contribué , fait remarquer Jean-Maurice Matte.

Plusieurs legs pour le 100e

Le 100e laissera plusieurs legs aux citoyens de Senneterre. La polyvalente La Concorde aura d'abord sa propre forêt, en collaboration avec la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois et avec le comité du 100e. Près de 100 arbres ont été plantés. Une plaquette sera jointe à chacun des arbres.

La Forêt du centenaire a été aménagée devant l'école secondaire La Concorde. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Un belvédère sera également aménagé sur le mont Bell. Il sera terminé cet été.

La transformation de l'église sera également terminée et un aménagement de repos sera fait aux abords de la rivière Bell, près de la 9e avenue.

Voir plus loin que le 100e

Selon Jean-Maurice Matte, après le 100e, il faudra se projeter dans le futur.