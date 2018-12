Saskatoon dans le top 20 des villes à visiter en 2019, selon Architectural Digest

La ville de Saskatoon fait partie du palmarès des 20 villes à visiter en 2019, selon le magazine Architectural Digest. La liste inclut également des grands centres historiques comme Copenhague et Berlin.

Le magazine recommande notamment aux lecteurs de faire la visite du musée d’art contemporain Remai Modern, qui a ouvert ses portes en octobre 2017.

Plus tôt en 2018, c'est le quotidien The New York Times qui avait classé Saskatoon en 18e position parmi ses suggestions de 52 destinations à visiter à 2018, mettant lui aussi en vedette le Remai Modern.

Le musée d'art contemporain Remai Modern est la principale attraction touristique suggérée par le magazine Architectural Digest. Photo : Radio-Canada / Pascale Bouchard

L’architecture de la Ville des Ponts est définie par un tournant vers la modernité dans une province où les plus hauts édifices étaient autrefois des silo-élévateurs, selon Louis Aussant, président-directeur général de la firme d’architecture et de design aodbt à Saskatoon.

C’est impressionnant de voir [les silos] être remplacés par des structures en béton, en acier et en vitre dans une ville que certaines personnes qualifient comme étant située au milieu de nulle part , ajoute-t-il.

D'après les informations de Janani Whitfield de CBC