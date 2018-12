La famille Basque part en tournée

La famille Basque présente son spectacle annuel dans diverses collectivités de la Péninsule acadienne et du nord du Nouveau-Brunswick, cet hiver.

Le spectacle a été lancé à Neguac, jeudi soir, et la tournée va se poursuivre jusqu’au printemps.

On va revenir à Neguac le 18 janvier. On va être à Campbellton le 16 février, à Bathurst le 16 mars. On va aller à Lamèque aussi, mais la date n’est pas encore confirmée , affirme Nicolas Basque, membre de la troupe.

Il s’agit de la 38e saison du spectacle familiale qui fait appel au burlesque et au vaudeville.

C’est un spectacle musical absurde. Il y a à peu près six sketches dans le spectacle entrecoupé de chansons pour fermer les rideaux et changer les décors en arrière parce que c’est de différentes scènes chaque fois , explique Nicolas Basque.

Des personnages reviennent chaque année, mais ils racontent chaque fois des histoires différentes. Les artistes s’inspirent de la vie quotidienne et de l’actualité pour créer leurs sketches.

La loterie de la Chasse à l’as, par exemple, fait partie du spectacle cette année. Un curé désolé d’avoir gagné le gros lot invite tout son village à faire un voyage.

Cette année, quatre générations de Basque partagent la scène. On essaie d’intégrer le plus de gens possible au spectacle comme tel, que ce soit les tous petits, mes oncles, mon père, toute la gang, les générations de mes cousins , précise Nicolas Basque.

Les Basque partagent également une mission qui leur est chère.

À la base, on est tous là pour la même raison. C’est d’avoir du plaisir et de donner du plaisir aux gens qui viennent nous voir année après année , souligne Nicolas Basque.

Les textes et les chansons changent chaque année, mais la tradition familiale demeure.

Avec les renseignements d’Alessandra Rigano