Le nouveau rendez-vous culturel de 2019 pour l’Ouest et le Nord

Les stations régionales de Radio-Canada dans l'Ouest et le Nord diffuseront dès le 12 janvier prochain une nouvelle émission de radio à saveur culturelle et sociale.

Intitulée Culture et confiture, l’émission sera en ondes les samedis matin de 7 h à 11 h. Elle a pour mandat de faire rayonner le travail, les initiatives et les réalisations des artistes des diverses sphères du monde culturel et sociétal des provinces de l’Ouest et les territoires du Nord.

« C’est une émission qui se veut conviviale, chaleureuse et détendue », indique Lynne Ouellet, Première chef de la Programmation générale, Radio-Canada Ouest.

« On y entendra des collaborations régulières d’artisans de chacune des stations de l’Ouest et du Nord pour faire rayonner les artistes et les évènements culturels de leur région », précise-t-elle.

Animée par Mireille Langlois, l’émission débordera d’interventions des membres des communautés par le biais de chroniques et entrevues.

Réalisée par Stéphane Gasc avec la réalisatrice-associée Célyne Gagnon, Culture et confiture sera produite à Vancouver.