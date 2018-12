Des conditions difficiles à prévoir sur les routes de l'est du pays

Les conditions seront difficiles sur les routes au cours des deux prochains jours, prévient Environnement Canada, qui a lancé un avertissement de pluie verglaçante pour les régions du sud du Québec et de l'Ontario.

La bande pluie verglaçante prévue durant quelques jours a atteint l'Outaouais et la Montérégie dans la nuit de jeudi à vendredi et elle couvrira de l'Abitibi jusqu'en Estrie, plus tard en matinée.

Les précipitations tomberont ensuite sous forme de pluie à mesure que les températures remonteront. De 1 à 3 mm de verglas sont attendus lors de la transition de la neige vers la pluie.

Les deux prochains jours ne sont pas des journées idéales pour avoir des déplacements à faire, et c’est vrai pour l’ensemble de la province Alexandre Parent, météorologue à Environnement Canada

Environnement Canada avertit les conducteurs que les routes seront dangereuses, puisque cette pluie risque de geler à mesure que la température chutera dans la journée de samedi, et leur recommande donc d'éviter les déplacements non essentiels.

Les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacés et glissants; les piétons doivent eux aussi demeurer vigilants. La Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes d'être prudents et d'éviter les déplacements inutiles.