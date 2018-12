Déplacements difficiles dans le sud-est du pays

Les précipitations de pluie verglaçante ont atteint l'Outaouais et la Montérégie au cours de la nuit de jeudi à vendredi, puis Montréal plus tôt ce matin. Environnement Canada prévoit de 1 à 3 mm de verglas pour ces régions.

Avec la montée des températures, la pluie verglaçante devrait se transformer en pluie dans le courant de la journée.

Dans ces secteurs, les chaussées sont glissantes et dangereuses, avertit Transports Québec, qui recommande aux automobilistes d’adapter leur conduite aux conditions ou de reporter les déplacements non essentiels. Les piétons aussi doivent faire preuve de prudence puisque les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient également devenir glacés.

Plus tard en avant-midi, le verglas devrait toucher un vaste secteur, allant de l'Abitibi à l'Estrie. En après-midi, ce sera au tour de Québec et du Saguenay, puis les précipitations se transporteront dans le Bas-Saint-Laurent en soirée.

Pour les régions de Québec et les Laurentides, on prévoit une accumulation plus importante, allant de 5 à 10 millimètres de verglas.

En Ontario, les régions touchées sont celles de :

Kirkland Lake - Englehart

Nipissing Ouest - French River

North Bay - Powassan - Mattawa

La pluie verglaçante y persistera ce matin. Environnement Canada prévoit que les précipitations se changeront en pluie en avant-midi, lorsque les températures augmenteront au-dessus de zéro.

Dans les Maritimes aussi

Les précipitations associées à ce système tomberont d’abord sous forme de neige sur l’ouest du Nouveau-Brunswick, vendredi matin, avant de se déplacer vers l’est et se transformer en pluie verglaçante ce soir et cette nuit. On attend également de la neige suivie de verglas vendredi pour la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.