Les plus hauts salaires des fonctionnaires du Nouveau-Brunswick sont dévoilés

Plus de 2200 employés provinciaux ont reçu un salaire de 100 000 $ ou plus durant l’année fiscale 2017-2018.

Le gouvernement provincial a publié la liste annuelle des salaires du gouvernement (Nouvelle fenêtre) , ainsi que les indemnités de départ à la retraite et les indemnités de départ versées pour l'année fiscale se terminant le 31 mars 2018.

Une fois de plus, les plus hauts salaires du secteur public ont été confiés à Énergie Nouveau-Brunswick et aux ministères de la Justice et de la Santé.

Le président-directeur général d’Énergie NB, Gaëtan Thomas, est resté le fonctionnaire le mieux payé de la province avec une fourchette de salaires allant de 550 000 $ à 574 999 $. La liste des salaires non vérifiés fournit des fourchettes de salaire au lieu du chiffre exact.

Énergie NB est aussi l’agence gouvernementale avec le plus grand nombre d’employés recevant un salaire de 100 000 $ ou plus, dont huit employés avec un salaire d’au moins 250 000 $.

Horizon et Vitalité

Outre Énergie NB, les deux réseaux de santé du Nouveau-Brunswick et le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance employaient, en 2017-2018, le plus grand nombre de personnes gagnant au moins 100 000 $.

Les réseaux de santé Horizon et Vitalité employaient respectivement plus de 190 et 130 personnes dans cette tranche de revenu, et les principaux administrateurs faisaient partie des employés provinciaux les mieux rémunérés.

Le Dr Édouard Hendriks, vice-président des affaires médicales, universitaires et de la recherche d'Horizon, la Dre France Desrosiers, le vice-président de la médecine, des services, de la formation et de la recherche de Vitalité, Gilles Lanteigne, directeur général de Vitalité, ont gagné entre 275 000 $ et 299 999 $.

Le président du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

La présidente-directrice générale du réseau Horizon, Karen McGrath, se trouvait quant à elle dans une tranche inférieure, gagnant entre 250 000 $ et 274 999 $.

Le ministère de l'Éducation comptait plus de 180 employés gagnant au moins 100 000 $, la grande majorité se situant entre 100 000 $ et 124 999 $. Seuls les sous-ministres John McLaughlin et Gérald Richard ont gagné plus de 175 000 $ (mais moins de 200 000 $).

Certains juges de la cour provinciale et les principaux médecins de la province figuraient également parmi les 20 employés provinciaux les mieux rémunérés.