Possible présence métal dans de la viande à Shawinigan

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) demande à la population de ne pas consommer le boeuf haché extra-maigre, mi-maigre et maigre, ainsi que le veau de grain haché provenant du Super C Shawinigan Royal qui ont été emballés le 22 décembre.

Les unités de viande ont été vendues en formats variables.

Sur l'étiquette de ces unités, on peut lire le nom du produit, la date d'emballage et la mention « Super C Shawinigan Royal ».

Indiquant qu'une plainte associée à la consommation de cette viande lui a été signalée, le ministère assure que le commerce procède volontairement au rappel des produits visés.

Les clients en possession de cette viande doivent donc éviter de la consommer et la rapporter là où ils l'ont acheté.