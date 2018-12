Nancy Grace Roman, une pionnière de la NASA, est décédée

Laura Verreau, une cousine de la défunte, a confirmé son décès jeudi. Mme Roman s'est éteinte à l'âge de 93 ans au terme d'une longue maladie.



Selon le site Web de la NASA, Nancy Grace Roman a été la première chef d'astronomie du bureau des sciences spatiales au siège social de la NASA et la première femme à exercer des fonctions de direction au sein de l'agence américaine.



Elle était directement responsable de la planification et du développement des programmes basés sur l'astronomie, incluant la création du satellite Cosmic Background Explorer et du télescope spatial Hubble.



Mme Roman a pris sa retraite de la NASA en 1979. Tout au long de sa vie, elle a milité pour inciter les femmes et les jeunes à faire carrière en science.