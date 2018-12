La police parlementaire enquête sur une fausse alerte à la bombe visant un bureau du Sénat

Vers 19 h 45, les autorités ont reçu un appel indiquant qu'une bombe serait placée dans un bureau du Sénat, situé dans le bâtiment Victoria, au 140, rue Wellington, a indiqué la police d'Ottawa.

Le Service de protection parlementaire (SPP), qui relève de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a d'abord été avisé de la situation. Les policiers d'Ottawa ont ensuite été appelés en renfort pour sécuriser le périmètre autour de l'immeuble.

La GRC a fouillé le bâtiment Victoria et n'a rien trouvé en lien avec l'appel.

Nous avons travaillé de près avec nos partenaires pour déterminer que la menace reçue cette nuit était non-fondée , a expliqué Joseph Law, chef de cabinet du directeur du SPP, dans une déclaration transmise en anglais à CBC.

Citant des raisons de sécurité, M. Law a refusé de fournir davantage de détails au sujet de l'opération.

Le Service de protection parlementaire surveille continuellement les menaces domestiques et étrangères, et nous ajustons notre dispositif de sécurité sur la colline parlementaire et dans le secteur du Parlement en conséquence , a-t-il conclu.

Avec les informations de CBC