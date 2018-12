Une jument disparu réapparaît à Noël

Pendant que Cindy Thomas, la propriétaire de la jument, quittait la ville pour le réveillon de Noël, elle a reçu un message l'informant de la réapparition de Molly.

« Nous avions eu tant d’informations sur sa disparition, mais [jusque là] sans succès », dit Mme Thomas. « Dès que ma voisine m’a envoyé la photo de Molly, je l’ai montré à mon mari et nous avions fondu en larmes. »

Membre à part entière de la famille

La jument était dans la cour familiale avec cinq autres chevaux au moment de sa disparition. Sa propriétaire, Cindy Thomas, avait alors eu beaucoup de difficulté à accueillir la nouvelle.

C'était comme un coup de pied dans le ventre, c'était affreux...Elle fait partie de la famille. Cindy Thomas, propriétaire de Molly

Outre les recherches effectuées dans les villes voisines, Mme Thomas a annoncé la disparition de sa jument sur Facebook et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre.

Soupçon de vol

Au début, Mme Thomas pensait que Molly avait été volée pour être vendue à l’abattoir. À présent, elle croit que son cheval était caché dans une grange à proximité.

Elle soutient que « la Gendarmerie royale du Canada était sur le point de retrouver Molly, dont l’histoire est devenue mondiale ». Pour elle, les ravisseurs de sa jument n’en pouvaient plus de la cacher.

Mme Thomas pense renouer avec sa jument et avoue avoir passé trois mois difficiles en ignorant ce qui a pu se passer avec Molly.

« Maintenant qu'elle est à la maison, je peux me pardonner de ne pas pouvoir la retrouver tout ce temps », dit-elle.

Encore plus inquiète à cause de l’état de sa bête

Cindy Thomas a dit qu'elle était particulièrement inquiète parce que Molly était enceinte. La propriétaire soutient que la jument est toujours enceinte, mais qu'elle a perdu quelques kilos et qu'elle souffre d’une infection au pied.

Selon Mme Thomas, la bête a été soignée puisque sa crinière et sa queue étaient nettoyées. Elle envisage cependant de faire examiner Molly par un vétérinaire le plus tôt possible.

« Nous sommes ravis de pouvoir partager cela avec toutes les personnes qui se sont ralliées à nous », conclut-elle.

Molly devrait donner naissance à son poulain au début du printemps.