Céline Dion chantera lors du grand spectacle en hommage à Aretha Franklin

L'influent producteur de musique Clive Davis est l'organisateur de ce concert unique intitulé Aretha! A GRAMMY Celebration For The Queen Of Soul, qui aura lieu le 13 janvier prochain au Shrine Auditorium de Los Angeles.

L'enregistrement du spectacle sera diffusé plus tard au cours de l'année 2019 sur le réseau CBS.

Parmi les autres artistes de renom invités à interpréter les grands succès de la chanteuse, on retrouve les artistes Patti LaBelle, Yolanda Adams, Shirley Caesar, John Legend, Common, SZA et Janelle Monae. Le reste de la distribution comprend également les chanteuses BeBe Winans, Brandi Carlile, H.E.R., le duo Chloe x Halle, et la Canadienne Alessia Cara.

L'acteur et cinéaste Tyler Perry agira comme maître de cérémonie. Les billets pour assister au spectacle seront mis en vente vendredi.

Aretha Franklin a succombé à un cancer du pancréas, en août dernier, dans son appartement de Detroit. Elle était âgée de 76 ans.