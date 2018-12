Boîtes aux lettres vandalisées et colis volés dans les Laurentides

Des centaines de lettres et de colis volés depuis la fin novembre ont été retrouvés dans une résidence et un véhicule de la région de Lachute, dans les Laurentides. Les policiers ont arrêté deux personnes, qui seront accusées de vol, recel et méfait.

Les méfaits ont été signalés par les résidents qui ont découvert leur boîte aux lettres vandalisées. Ils ont aussitôt prévenu le bureau de poste.

C’est la vigilance d'un citoyen qui a permis de surprendre les voleurs, explique Marc Tessier, porte-parole de la Sûreté du Québec. Il a signalé un véhicule suspect près des boîtes postales.

« L'information a été transmise aux policiers, qui ont procédé à l'arrestation de deux personnes : un homme de 25 ans et une dame de 26 ans […] ils étaient en train de dérober le contenu de la boîte postale ici à Lachute », poursuit-il.

Après des perquisitions effectuées à leur résidence et dans leur voiture, les policiers ont trouvé assez d’éléments pour les relier à des dizaines de dossiers de vol.

« Les policiers ont récupéré plus d'une centaine de courriers. On parle de lettres et de colis », précise Marc Tessier, qui demande aux gens d'être vigilants puisque plusieurs lettres d'institutions bancaires et de la SAAQ ont été volées.

Par voie de communiqué, Postes Canada, qui dit travailler étroitement avec le service de police, indique que « beaucoup de courrier a été récupéré » et qu’il sera acheminé aux destinataires.

Au retour du congé de Noël, les employés de Postes Canada procéderont à la réparation des boîtes aux lettres communautaires vandalisées.

Des cas similaires de vandalisme et de vols de courriers ont été signalés en Outaouais.

Les policiers tentent de déterminer si les deux personnes arrêtées à Lachute n'auraient pas aussi sévi ailleurs.

D’après le reportage de Karine Bastien