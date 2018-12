VIDÉO - Solucycle, une entreprise de Québec, spécialisée dans la gestion et la récupération des résidus alimentaires, est en voie de percer les marchés américains et européens. De plus en plus de grandes entreprises, comme IKEA, font l'acquisition du robot intelligent Solucycle. L'entreprise québécoise a d'ailleurs vu ses affaires progresser de 300 % en 2018. Le reportage de Guylaine Bussière.