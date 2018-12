L’enseignante qui a fait une danse lascive devant des élèves se confie, 8 ans plus tard

Les vidéos de l’incident ont été vues des millions de fois et sont devenues l'un des sujets préférés des talk-shows et des tabloïdes. Elles se sont entre autres retrouvées sur les ondes de Howard Stern et de TMZ.

Mme Fitchner, qui a maintenant 41 ans, a accordé sa première entrevue aux médias.

Perte d'emploi et déménagement

Elle indique qu’elle a perdu son emploi au Collège Churchill, une école secondaire de Winnipeg, ainsi que son appartement. Elle a vécu dans son automobile et dormi sur les canapés d’amis. Elle a souvent été rabaissée en raison de sa vie sexuelle par des étrangers et s'est fait dire qu'elle devait se suicider.

« J’ai certainement envisagé le suicide plusieurs fois », dit-elle, « je voulais simplement échapper à tout ce qui se passait ».

« Je crois que les gens se sont dit, “Oh, elle se remettra sur ses pieds et trouvera un nouvel emploi”. Ça ne se fait pas. J’ai vraiment tout perdu », affirme l’enseignante de formation.

Mme Fitchner indique qu’elle habite dans un autre pays depuis plusieurs années, et qu’elle s’est construit une merveilleuse nouvelle vie, mariée à un pompier. Ils ont deux jeunes filles. Elle travaille occasionnellement comme enseignante suppléante, en utilisant cependant le nom de son mari.

Elle a peur que la danse lascive qui a fait le tour du monde continue à interférer avec sa vie. Selon elle, il est improbable qu’elle puisse à nouveau décrocher un poste d’enseignante à plein temps. Bien qu’elle le veuille, elle dit qu’elle ne rentrera probablement plus jamais au Manitoba, sa province natale.

Fin abrupte d'une jeune carrière

Fille d’une infirmière et d’un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey reconverti en enseignant, Chrystie Fitchner dit qu’elle provient d’une bonne famille avec de bonnes valeurs.

Avant l'incident de la danse lascive, elle a travaillé pendant sept ans dans diverses écoles de Winnipeg. Elle y donnait entre autres les cours de gymnastique et y entraînait l’équipe de volley-ball féminin.

Lors de la réunion de motivation en février 2010, Mme Fitchner était jumelée à Adeil Ahmed, qui s’était récemment joint au corps enseignant de l’école pour un contrat de courte durée. Les deux enseignants, en maillots de football américain, participaient à un concours de danse contre d’autres paires d’enseignants, devant les élèves.

Mme Fitchner se souvient qu’elle et M. Ahmed n’avaient pas préparé de routine de danse et qu’elle était anxieuse à l’idée de danser devant ses élèves et ses collègues. Elle affirme que c’est Ahmed qui a suggéré qu’elle s’asseye sur une chaise pendant qu’il dansait autour d’elle.

Elle a accepté.

Une mauvaise idée

M. Ahmed a alors chevauché Mme Fitchner et simulé un rapport sexuel oral. Les élèves riaient et les applaudissaient. Mme Fitchner affirme qu’elle a été emportée par le moment et qu’elle s’est alors mise à joueur un rôle plus actif, bougeant au rythme de la musique et encourageant M. Ahmed de ses mains.

À la fin du numéro, l'enseignante se recroqueville et secoue la tête.

« C’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce n’était pas bon. J’avais tellement honte. Et puis mon collègue s’est mis debout, les mains levées vers le ciel, comme si c’était le moment du plus glorieux », dit-elle.

Des parents et une partie du public se sont indignés et les deux enseignants ont été suspendus. Mme Fitchner affirme qu’on l’a forcée à remettre sa démission. Le contrat de M. Ahmed n’a pas été renouvelé.

C’est Chrystie Fitchner qui a été l’objet principal de l’attention médiatique. Son nom et sa photo ont été publiés. Le nom d'Adeil Ahmed a seulement été publié plus tard. Mme Fitchner croit qu’elle a été traitée plus durement dans cette affaire, car elle est une femme.

« Il y avait tellement d’inégalité et tellement d’humiliation [...] J’avais l’impression d’avoir dansé seule, sur un poteau, par exemple », poursuit-elle. Si sa nouvelle vie lui a apporté le bonheur, elle souhaiterait un jour retrouver le côté professionnel de sa vie.

La Presse canadienne n’a pas réussi à retrouver la trace d'Adeil Ahmed. Mme Fitchner dit ne pas lui avoir parlé depuis leur dernier jour au collège Churchill.