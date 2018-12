Des rondelles de pétrole de l'Ouest pourraient être créées dès l'an prochain

Le Canadien National (CN) compte investir jusqu'à 50 millions de dollars l'an prochain dans la construction d'une usine d'essai afin de créer des rondelles de pétrole des sables bitumineux transportables par chemin de fer et par bateau.



Le CN travaille depuis des années sur une technologie qui mélange le pétrole épais et collant avec du plastique polymère, créant ainsi un produit en forme de granules appelé CanaPux, qui peut être expédié par et qui flotterait s'il tombe à l'eau.

Selon le vice-président des produits du pétrole et des produits chimiques au CN, James Cairns, la compagnie de chemin de fer discute actuellement avec les gouvernements fédéral et albertain, de potentiels partenaires de l'industrie des sables bitumineux et la Première Nation de Heart Lake, dans le nord de l'Alberta, pour financer l'usine pilote qui pourrait traiter 10 000 barils par jour.

M. Cairns espère un partage des coûts du projet pilote à parts égales entre le CN, les gouvernements et l'industrie.

Si le projet pilote réussit, le CN construira une usine de taille commerciale avec une capacité pouvant atteindre 50 000 barils de pétrole brut lourd par jour.

M. Cairns indique que CN a déjà signé un protocole d'entente avec un client asiatique qui souhaite importer le pétrole, le séparer du polymère et vendre les deux produits.

Cela ne va pas remplacer les oléoducs, on est loin de là. James Cairns, vice-président des produits du pétrole et des produits chimiques au CN

James Cairns souligne le déséquilibre actuel entre la capacité des oléoducs et la production de pétrole de l'Ouest canadien, qui n'est pas sans incidence sur la baisse du prix du pétrole.

« Ce n'est qu'une autre idée, une autre façon de mettre les produits canadiens sur le marché, sur laquelle nous pouvons nous appuyer. » dit-il.