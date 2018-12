Des recrues des Islanders de Charlottetown sont déjà au travail

Un texte de Julien Lecacheur

Les joueurs des Islanders de Charlottetown étaient de retour sur la glace jeudi soir pour un premier entraînement collectif depuis le 15 décembre dernier et une défaite 6 à 2 contre les Mooseheads d'Halifax. Depuis cette contre-performance, beaucoup de choses ont changé au sein de l'organisation.

La période des échanges a été marquée par les départs de trois cadres du côté des insulaires. Dereck Gentile, Keith Getson et surtout le capitaine Pierre-Olivier Joseph ont été respectivement échangés au Cap-Breton, à Halifax et à Drummondville. En retour, de nouveaux visages sont arrivés à l'Île-du-Prince-Édouard. Noah Laaouan, Jordan Maher, Xavier Bernard et William Trudeau ont intégré l'équipe ou le feront sous peu.

En plus, les Islanders ont récupéré de nombreux choix de repêchages. Un 2e choix en 2019 et un 3e choix en 2020 en provenance d'Halifax, un choix de 1er tour en 2021, et un choix de 2e tour en 2019 et un autre de 2e en 2021 de la part de Drummondville. L'objectif est clair : préparer le futur, dont la saison prochaine.

Pierre-Olivier Joseph est en grande forme, il a marqué 12 points lors des sept derniers matchs. Photo : Julien Lecacheur

Des nouveaux déjà heureux à Charlottetown

Deux nouveaux visages ont déjà fait leur début jeudi soir lors de l'entraînement. Arrivés la veille, Noah Laaouan et Xavier Bernard ont ainsi découvert la ville, leur pension, le vestiaire et leurs coéquipiers. Une intégration rapide, mais réussie pour Noah Laaouan.

Mon installation s'est bien passée, il y a vraiment de bons gars dans l'équipe. Les entraîneurs m'ont parlé pour me mettre à l'aise, je me sens déjà confortable ici. Noah Laaouan, défenseur des Islanders de Charlottetown

Noah Laaouan, 17 ans est ici pour progresser et développer son jeu. Repéré dès l'an dernier par les entraîneurs des Islanders, le jeune défenseur originaire d'Halifax est ravi de faire partie de cette organisation. S'il n'est pas là pour remplacer Pierre-Olivier Joseph, il estime que lui et les autres nouveaux joueurs pourront apporter beaucoup à l'équipe insulaire.

C'est sûr que le départ de Pierre-Olivier Joseph est une grande perte pour l'équipe, mais d'autres joueurs sont arrivés et je pense qu'ils vont aider l'équipe d'une autre manière. Noah Laaouan, défenseur des Islanders de Charlottetown

Noah Laaouan a participé à son premier entraînement collectif avec les Islanders. À peine arrivé, il se sent déjà installé. Photo : Julien Lecacheur

Bernard : un avenir prometteur dans la LNH

À 18 ans, Xavier Bernard en est déjà à sa troisième saison dans la LHJMQ. Acquis en retour de Pierre-Olivier Joseph, le défenseur au physique imposant, 1,91 m pour 92 kg, a vite tourné la page de son échange pour se concentrer sur le futur : Partir de Drummondville, sur le coup c'est plate, mais sur le long terme je pense que c'est une bonne chose, car je compte gagner ici l'an prochain , souligne-t-il. Un futur qui devrait le mener à la LNH. En effet, il a été repêché l'an dernier au 4e tour, 110e au total, par les Devils du New Jersey.

Xavier Bernard devrait apporter beaucoup pour la défense des insulaires. En plus d'être grand et costaud, le natif de Mercier, au Québec, a inscrit 35 points l'an dernier et déjà 16 autres depuis le début de la saison. Une présence sur la glace qu'il espère rapidement faire sentir.

Je pense être un joueur complet, je patine bien, j'ai un bon tir, j'ai une bonne vision du jeu. Je suis aussi capable de jouer physique et de finir mes mises en échec. Maintenant je suis prêt et j'ai hâte de jouer face à Halifax. Xavier Bernard, défenseur des Islanders de Charlottetown

Xavier Bernard estime pouvoir gagner la coupe dès la saison prochaine avec les Islanders de Charlottetown. Photo : Julien Lecacheur

Justement les Islanders affronteront ce vendredi les Mooseheads d'Halifax dans un match au contexte particulier. En effet, l'ancien attaquant de Charlottetown, Keith Getson sera de retour sur l'île. Il affrontera ses anciens partenaires dans le dernier match des Mooseheads de la saison régulière à Charlottetown. De nombreuses cérémonies sont ainsi organisées pour souligner ses 286 matchs joués sous la tunique des Islanders.

Un match très attendu aussi pour Xavier Bernard : J'ai déjà joué à deux reprises cette saison contre Halifax, cela a été de très bons matchs. Je dirais aussi que je ne les aime pas beaucoup. Cela va être tout un match et l'on va essayer de gagner, c'est certain.

Ce match sera aussi le premier pour Jordan Maher. L'ancien joueur des Mooseheads d'Halifax et du Titan d'Acadie-Bathurst arrivera vendredi sur l'île. Enfin, la dernière recrue obtenue en retour de Pierre-Olivier Joseph, William Trudeau, ne se joindra à l'équipe que la saison prochaine. Il terminera l'année avec son équipe de Midget AAA, les Gaulois de Sainte-Hyacinthe.