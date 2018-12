Les installations lumineuses de la Place Limouloise vandalisées

Les installations du temps des fêtes ont été volées et vandalisées, soutient le directeur général Sébastien Chamberland.

Le ou les individus se seraient faufilés par des toits avoisinants pour voler des projecteurs, tous liés pour créer des effets de lumière.

« On a constaté un peu plus tôt ce matin les dégâts avec la compagnie d’éclairage, tout ça, et on a vu qu’ils ont essayé d’en attraper une autre aussi dans le pont lumineux sur la 6e rue », raconte-t-il.

On se doute bien que c’est l’oeuvre de peut-être une ou de deux personnes, et ça ne représente pas Limoilou. Sébastien Chamberland, directeur général de la SDC 3e Avenue Limoilou

Les illuminations, qui devaient rester en place jusqu'à la mi-mars, seront démantelées au cours des prochains jours.

Des projecteurs ont été volés et vandalisés. Photo : SDC 3e Avenue Limoilou

Deuxième fois

Le directeur général de la SDC 3e Avenue Limoilou, Sébastien Chamberland, soutient qu'il sera obligé d'envisager de plus petites installations.

« Dans ce contexte-là, on ne peut pas vraiment se permettre de continuer à faire des illuminations, et ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, malheureusement », rappelle-t-il, faisant référence aux incidents de 2015.

« On va venir mettre des lumières dans les arbres, c’est sûr qu’il faut que je valide avec mon conseil d’administration, mais à brûle-pourpoint comme ça, je ne vois pas comment on pourrait continuer sachant que les deux fois où on a fait des installations plus d’envergure, ça s’est soldé par des problématiques », déplore-t-il.

Les activités du 31 décembre auront lieu, précise-t-il. La SDC 3e Avenue Limoilou a contacté les policiers pour faire augmenter la présence policière et une caméra de surveillance a été installée.