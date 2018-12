Hausse de taxes majeure à Saint-Eugène-de-Ladrière

La taxe foncière passe à 1 $ par tranche de 100 $ d'évaluation, ce qui représente une augmentation de 30 cents

Le maire Gilbert Pigeon explique cette décision par une baisse de revenus de la Municipalité, notamment en péréquation et par une forte baisse de taxes en 2018.

La péréquation, on avait 22 000 $ et on tombe à 7000 $. La péréquation a baissé à cause de la richesse foncière qui a augmenté.

Gilbert Pigeon, maire de Saint-Eugène-de-Ladrière