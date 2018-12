Saint-Ambroise vibre au rythme du hockey

La période des fêtes est l'occasion pour les familles de Saint-Ambroise et des environs de s'affronter sur la glace de l'aréna Marcel-Claveau. Le tournoi familial de hockey est devenu au fil des ans une véritable tradition.

À l'occasion de sa 39e édition, le tournoi réunit jusqu’à dimanche 37 équipes composées de joueurs originaires de Saint-Ambroise, Saint-Charles-de-Bourget, Bégin et Shipshaw.

On voit nos petits cousins, nos petits petits cousins qu'on ne voit pas souvent de Montréal et même des États-Unis! C'est le fun, on a un bel esprit de famille , mentionne Martin Dufour, l’un des joueurs du Tournoi des familles.

Plus de 5000 spectateurs assistent chaque année au tournoi. En plus d'offrir un bon spectacle au public, l'événement est l'occasion de transmettre la passion du hockey aux plus jeunes.

Comme on dit la relève est là! Année après année les jeunes se greffent, c'est tous des jeunes qui ont fait le hockey mineur, ce sont des jeunes qui sont solides , raconte le joueur de hockey Rémi Pageau.

L’argent amassé lors du tournoi sera remis au hockey mineur et aux Chevaliers de Colomb.

D’après le reportage de Jessica Blackburn