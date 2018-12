Crise des opioïdes : pas de signe de ralentissement en Colombie-Britannique

C’est une augmentation de 13 % par rapport à novembre 2017, quand 106 personnes sont mortes d’une surdose.

L’année 2018 s’annonce semblable à 2017. Du 1er janvier au 30 novembre 2018, les surdoses de drogues illicites ont causé la mort de 1380 personnes, contre 1381 entre le 1er janvier et le 30 novembre 2017.

Les endroits comptant le plus haut taux de victimes par habitant sont Vancouver, Surrey et les régions de l'Intérieur Nord, ce qui inclut Prince George et Quesnel, de Thompson Cariboo, ce qui inclut Kamloops, et de l'Okanagan, ce qui inclut Kelowna.

Les analyses ont montré la présence de fentanyl dans 85 % des cas de surdoses mortelles en 2018.