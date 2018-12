Le DG de la Commission de police du N.-B. essuie des reproches d’abus de pouvoir

M. Davidson soutient que M. Roberge administre la loi sur la police de manière dictatoriale dans le dossier de l'ancien chef intérimaire de la police de Saint-Jean, Glen McCloskey.

Quand une commission de police s'occupe d'un cas et a le pouvoir de sélectionner les arbitres, désigner les arbitres et tout manipuler sans consulter M. McCloskey, elle est juge, jury et bourreau en même temps , a martelé Bob Davidson

Glen McCloskey, maintenant à la retraite, a été lié de près à l'enquête sur le meurtre de Richard Oland. Selon un témoignage en cour, il aurait demandé à un policier de mentir au sujet de sa présence sur la scène de crime. La police d'Halifax, qui a mené une enquête indépendante, l’a innocenté en octobre 2016.

Ma confiance dans le système a disparu après 30 ans. Glen McCloskey

Glen McCloskey lors de la conférence de presse à Saint-Jean, le 27 décembre 2018. Photo : Radio-Canada

La Commission de police, qui chapeaute le travail des policiers de la province, avait aussi ouvert une enquête. C'est à ce sujet que l'Association de la police lance des critiques.

Bob Davidson reproche à Steve Roberge d'avoir outrepassé les dispositions en matière d'arbitrage contenues dans la Loi sur la police et d’avoir porté atteinte à la vie privée de M. McCloskey.

De son côté, la Commission de police a reporté sa propre enquête en raison du nouveau procès de Dennis Oland, qui va reprendre son cours en janvier.

Le premier procès Oland

Le sergent à la retraite Mike King avait révélé lors du premier procès en 2015 que Glen McCloskey l’aurait incité à mentir devant le jury.

M. McCloskey aurait tenté de convaincre Mike King d’omettre dans son témoignage qu’il avait visité la scène du crime avant que l’équipe médico-légiste n’ait terminé son travail, une information démentie par M. McCloskey.

Lors du premier procès Oland en 2015, Glen McCloskey a précisé qu'il s'est rendu sur la scène du crime à deux reprises le jour où le corps de Richard Oland a été découvert: une première fois pour observer le corps et une deuxième fois par curiosité . Il était inspecteur au moment des faits et n'était présent qu'à titre de personne-ressource .

Ces nouveaux rebondissements s'ajoutent au brouillard entourant la gestion de la scène du crime où Richard Oland a perdu la vie, le 7 juillet 2011.

Steve Roberge n'a pas répondu aux appels et aux courriels de Radio-Canada et CBC.