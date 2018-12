Journée d'ouverture à la Station récréotouristique de Gallix

Le coût du projet, évalué à l'origine à 3,2 millions de dollars, s'élève finalement à un peu plus de 3,3 millions avec les derniers ajouts.

Le vestiaire du nouveau chalet à la Station récréotouristique de Gallix Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Il ne manque plus que quelques détails, notamment la finalisation de l'aménagement de la cuisine et l'installation d'une œuvre d'art à l'extérieur.

Le nouveau chalet se distingue par son mode de chauffage et son plancher, selon le directeur général de la station, Alexandre Verret. On a un plancher avec un revêtement de caoutchouc, en fait c'est du matériel réutilisé. On lui donne une deuxième vie pour notre plancher et, en plus, on a un chauffage au glycol qui est radiant au sol.

Alexandre Verret est directeur de la Station récréotouristique de Gallix. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

On a une ambiance un petit peu plus confortable. On n'a pas un chauffage qui est direct, qui est sec, donc l'ambiance dans le chalet s'en porte mieux. Alexandre Verret, directeur général, Station récréotouristique de Gallix

Le nouveau chalet semble apprécié des premiers visiteurs. C'est le cas de Gilles Hétu, de Mont-Saint-Hilaire. Le plancher ce n'est pas glissant, c'est très résistant, dit-il. C'est très éclairé avec les vitres qu'il y a. Je trouve ça très, très bien!

Le Septîlien Harold Néron se dit enchanté des installations au nouveau chalet de la Station récréotouristique de Gallix. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

J'ai été membre dans l'ancien, ancien, ancien Gallix, quand il n'était même pas ici. On est vraiment fiers et heureux de voir un nouveau chalet. Harold Néron, skieur de Sept-Îles

Habitué des premières heures, Harold Néron voit une amélioration réelle avec le nouveau chalet. On trouve que la construction est belle, est intéressante, c'est fonctionnel. C'est plus qu'un plus, je pense, la station va vraiment augmenter à cause de ça.

Télésiège de la Station récréotouristique de Gallix Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

L'aménagement de la cuisine devrait être complété à la mi-janvier, ce qui permettra de servir des repas chauds.

Pour la journée d'ouverture, 12 des 14 pistes étaient ouvertes.

D'après le reportage de François Robert