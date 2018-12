La station de ski Mont-Castor peine à se remettre du redoux à Matane

C'est du moins ce qu'estime la directrice, Annie Joncas, qui précise que les journées du temps des Fêtes sont souvent les plus achalandées de l'année. C'est malheureux. On a mis beaucoup d'employés sur le chômage pour le temps des Fêtes parce qu'on n'a pas d'ouvrage pour eux. On a moins de dépenses , dit-elle.

Annie Joncas, directrice marketing à la Corporation de gestion récréotouristique de Matane Photo : Radio-Canada

Le centre pourrait néanmoins ouvrir quelques pentes pendant le week-end, ce qui permettrait de profiter de la dernière semaine du temps des Fêtes. Aujourd'hui, on a deux équipes qui travaillent la montagne pour essayer de casser la glace , affirme Mme Joncas.

La situation est semblable au Centre de ski Mont Bechervaise à Gaspé, qui a suspendu ses activités jeudi et vendredi.

Malgré la mauvaise météo, quelques pistes sont ouvertes ailleurs dans l'Est. Au Parc régional de Val-d'Irène, les conditions de glisse sont meilleures et permettent d'ouvrir certaines pentes aux amateurs de ski et de surf des neiges.

La décision d'ouvrir ou non le Mont-Castor sera communiquée vendredi matin sur le site web et la page Facebook du centre de ski.