Maxime Bernier assume l'étiquette populiste

Le chef du Parti populaire du Canada a tenu ces propos jeudi matin lors d’une entrevue de fin d’année au micro de Gravel le matin.

Maxime Bernier affirme que 338 candidats de sa formation politique se présenteront dans les 338 circonscriptions canadiennes lors des élections fédérales d’octobre 2019.

Il a fondé le Parti populaire du Canada en septembre 2018, moins d’un mois après avoir claqué la porte du Parti conservateur du Canada, qui trouvait ses idées trop « audacieuses », selon ses propos.

En entrevue, le député de la circonscription de Beauce affirme que son parti compte maintenant près de 33 000 membres. À ses yeux, l’engouement envers sa formation politique provient de ses idées, qu’il assume et qu’il défend sur la place publique.

Je pense que c’est cela que les gens aiment. Le fait que l’on dit ce que l’on pense, on pense ce que l’on dit. On n’essaye pas de plaire à tout le monde et on fait de la politique autrement.

Maxime Bernier