Guerre de mots entre Grenville-sur-la-Rouge et Canada Carbon

La minière souhaite remettre les pendules à l'heure. Elle déplore que dans le débat entourant le projet Miller, l'accent soit mis sur la poursuite de 96 millions de dollars déposée contre la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge.

Cette somme représente près de 20 fois le budget annuel de la Municipalité, mais Canada Carbon précise que ce chiffre n'a « pas été inventé » pour faire peur ou intimider qui que ce soit. Il représente plutôt les revenus que pourrait générer le projet de mine de graphite et de carrière de marbre. Il ne s'agit donc pas, selon l'entreprise, d'une poursuite-bâillon.

Canada Carbon accuse aussi la Municipalité de contrevenir à la loi, puisque le nouveau conseil municipal a amendé la réglementation de zonage pour freiner le projet après qu’il eut reçu l’aval de l’ancienne administration.

Le seul pouvoir de la Municipalité, c’est de vérifier si le projet est conforme ou non à sa réglementation de zonage. Donc, elle n’a pas un pouvoir de vie ou de mort, ou elle n’a pas le droit de déterminer ou de décider qu’elle n’aime pas ce projet , a indiqué l'avocat de l'entreprise, Me Roger Paiement, en entrevue à l'émission Sur le vif.

L’ancien conseil a approuvé le projet, cristallisant nos droits , a dit en anglais R. Bruce Duncan, président et chef de la direction de Canada Carbon dans une entrevue à Radio-Canada.

Au moment du dépôt de sa demande et au moment de l’analyse, le projet était conforme à la réglementation de zonage, ce qui veut dire que Canada Carbon a des droits acquis , a précisé Me Paiement.

Canada Carbon regrette par ailleurs l'absence de dialogue avec la Municipalité. Selon la firme, cette fermeture, ainsi que la bataille juridique entre les deux parties, nuit à l'acceptabilité sociale du projet.

Grenville maintient sa position

La Municipalité maintient qu'elle a l'autorité de faire des changements à sa réglementation. C’est notre rôle de protéger les intérêts de nos citoyens, incluant les intérêts de l’environnement dans lequel ils vivent , explique Tom Arnold, maire de Grenville-sur-la-Rouge.

On est très limités dans ce qu’on peut dire à cause des actions légales, c’est pour ça qu’on les considère comme des poursuites-bâillons. Chaque fois qu’on dit quelque chose, [l'entreprise] l’utilise contre nous , poursuit M. Arnold.

Ce n’est pas être contre la mine, c’est la manière qu’ils veulent opérer la mine qui est le problème. Tom Arnold, maire de Grenville-sur-la-Rouge

Le projet de mine à ciel ouvert est dangereux , selon le maire. Il ajoute qu'il existe de la technologie qui permet de réaliser le projet de manière sécuritaire.

Selon lui, avec une mine à ciel ouvert, on ne peut contrôler ni les émissions, ni le bruit, ni la qualité de l’eau souterraine. Toutefois, le dirigeant de la minière contredit cette position.

La Municipalité s'inquiète pour la qualité de son eau, alors qu’un rapport d’ingénieur indépendant affirme qu’il n’y a aucun risque. La Municipalité elle-même a commandé un rapport qui indique qu’il n’y a pas de risque , soutient M. Duncan.

Québec à la rescousse?

Tom Arnold indique avoir communiqué avec le gouvernement du Québec pour que les autorités provinciales s'en mêlent. Je suis persuadé qu’ils travaillent sur des solutions , dit-il.

Il soutient avoir fait plusieurs demandes auprès des instances gouvernementales, notamment pour que l'article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit aboli. Il existe plusieurs solutions au niveau provincial et il y en a qui sont plus faciles que d’autres , a soutenu M. Arnold.