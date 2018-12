Trois démissions en six mois à Démocratie Québec

Un an après la cuisante défaite électorale, Démocratie Québec peine à se relever. Radio-Canada a appris que trois personnes ont quitté le parti depuis l'été. Le dernier en lice est le chef du parti par intérim, Mbaï-Hadji Mbaïrewaye. Deux présidents du conseil d'administration ont aussi démissionné à quelques semaines d'intervalle.

Le chef par intérim avait la lourde tâche de mener la reconstruction du parti. Il a quitté ses fonctions début novembre.

La dernière année n'aura pas été de tout repos. Selon nos sources, il y aurait « beaucoup d'amateurisme » au sein du conseil d'administration de Démocratie Québec, un manque flagrant de collaboration et des opinions parfois irréconciliables. Nos sources parlent de « tradition de chicanes » qui se perpétue.

Le seul conseiller municipal de Démocratie Québec à l'Hôtel de ville, Jean Rousseau, confirme les départs sans toutefois entrer dans les détails. « On est encore dans les relents de la défaite », explique-t-il simplement.

Démocratie Québec a subi tout un revers lors de l'élection générale de 2017 : un seul élu, dans le district de Cap-aux-Diamants, et l'appui de moins de 15 % des électeurs de Québec. Dans la foulée, la chef Anne Guérette a quitté ses fonctions, forçant la formation à repartir à zéro.

Anne Guérette Photo : Radio-Canada

Plusieurs candidats défaits avaient alors annoncé vouloir poursuivre le travail sur le terrain. Le conseil d'administration a fait le plein de nouvelles recrues.

« On se parle, on discute fort », reconnaît Jean Rousseau, laissant entendre qu'il y a de la chicane dans chaque formation politique. « S'il n'y en a pas, ça devient le parti de Monsieur X où la chicane est écrasée », estime-t-il.

En juin, le conseil d'administration de Démocratie Québec a nommé Robert Caron à la présidence. Il a été remplacé quelques semaines plus tard par Marc Bertrand. Il a lui aussi démissionné dans les semaines suivantes. « Une démission est un constat d'échec », nous indique une source qui préfère garder l'anonymat.

La décision de ne pas présenter de candidat lors de l'élection partielle dans le district Neufchâtel-Lebourgneuf cet automne a fait l'objet de vifs débats au sein de l'organisation.

Tradition de chicanes

Jean Rousseau est bien conscient de la perception de « culture de la chicane » qui colle au parti depuis sa fondation en 2012. L'union des forces de l'opposition sous une même bannière a mené à plusieurs démissions et à des crises internes qui ont éclaté au grand jour.

À trois ans des élections générales, il n'est franchement pas convaincu que Démocratie Québec est le bon véhicule pour faire des gains. « Au plan de l'image de marque, peut-être pas », admet-il candidement.

Il ajoute que cela fait partie d'une réflexion qui s'amorce au sein de sa formation.

Toujours selon nos sources, il y aurait deux visions qui s'affrontent chez Démocratie Québec. D'abord, il y a « les plus pressés » qui souhaitent que l'on trouve un chef le plus rapidement possible pour bâtir le parti autour de lui.

Ensuite, il y a « les plus prudents » qui souhaitent que le parti prenne le temps de mieux se définir, de recruter des militants et peut-être des candidats à la prochaine élection municipale. Jean Rousseau fait partie du deuxième groupe.

Course à la direction du parti reportée?

Le conseiller municipal Jean Rousseau. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Certaines sources indiquent à Radio-Canada que le Démocratie Québec ne pourra pas tenir la course à la direction du parti au printemps tel que prévu. Le conseil d'administration a annoncé en septembre qu'elle aurait lieu dans les premiers mois de 2019.

Dans un communiqué, le conseil d'administration affirmait alors que les « prétendants à la mairie de Québec pour 2021 » seraient convoqués sous peu pour « diriger l'équipe qui a judicieusement positionné le transport durable et structurant au cœur des débats de la région ».

Or, cette décision n'aurait pas reçu l'aval du chef par intérim ni du conseiller Rousseau. « Chef de quoi? Chef de qui? », s'exclame Jean Rousseau qui ne souhaite pas relever ce défi pour l'instant. « Pour moi, c'est plutôt de bâtir le quoi et le qui. Trouvez justement ces gens qui sont prêts à s'impliquer. »

Le conseiller reconnaît que le parti en reconstruction a tout intérêt à parler d'une seule voix. « C'est le défi de concilier tout ça. »