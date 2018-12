Un Drakkar transformé recevra les Voltigeurs et l'Océanic

Le Drakkar de Baie-Comeau et l'Océanic de Rimouski poursuivent la recherche de joueurs disponibles alors que la période de transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) prend fin le 6 janvier.

L'Océanic a obtenu le capitaine Jeffrey Durocher et le gardien de but Tristan Bérubé des Olympiques de Gatineau, en plus de Jonathan Joly qui s'alignait avec le Drakkar.

Du côté du Drakkar, cinq nouveaux joueurs ont joint la formation, dont Ethan Crossman qui s'alignait avec le Titan d'Acadie-Bathurst au cours des deux dernières saisons.

Ce vétéran de 19 ans se dit très heureux et excité à l'idée de gagner des matchs avec l'équipe baiecomoise. Le Drakkar, ils sont vraiment forts cette année. Quand j'ai entendu que je venais ici, j'étais très excité et content de venir.

Choix de troisième ronde repêché en 2015 par Moncton, Crossman a été échangé à Québec avant de rejoindre le Titan avec lequel il a remporté la Coupe Memorial en 2018.

Cette expérience des sommets a poussé le directeur-gérant Steve Ahern à faire son acquisition pour guider son équipe vers les séries.

Crossman, McIsaac ont gagné la coupe Memorial l'année passée avec L'Italien. Donc, c'est des choses qui étaient intéressantes pour nous. Steve Ahern, directeur-gérant, Drakkar de Baie-Comeau

Steve Ahern Photo : LHJMQ / Steven Cadovius

Le Drakkar reçoit les Voltigeurs de Drummondville vendredi, puis l'Océanic de Rimouski le samedi 29 décembre.

Du côté de l'Océanic, les attaquants Ivan Chekhovitch et Marc-Antoine Brouillette sont affectés par des blessures mineures et leur participation est incertaine.

Avec les informations d'Olivier Roy-Martin