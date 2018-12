Les Innus de Uashat-Maliotenam font l’acquisition de la pourvoirie Moisie Nipissis

En mai 2018, le gouvernement du Québec a octroyé des fonds au conseil de bande pour qu’il puisse faire l’achat de pourvoiries sur la rivière Moisie.

Après plus d'un an de négociation, les propriétaires de la pourvoirie Moisie Nipissis ont finalement cédé plus de 40 kilomètres de rivière à la communauté, en plus de nombreux bâtiments.

L'ancien copropriétaire de la pourvoirie Moisie Nipissis, Charles Langlois, avance que les Innus devront toutefois se procurer en 2019 un nouveau bail du gouvernement pour continuer à y pêcher de façon exclusive.

Les Innus ont fait l'acquisition d'une perle, d'une propriété qui a été bien conservée, qui a développé une clientèle unique et ils ont fait l'acquisition d'un actif qui est de haute qualité. Charles Langlois, ancien copropriétaire de la pourvoirie Moisie Nipissis

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Le chef des Innus de Uashat-Maliotenam, Mike McKenzie, a décliné notre demande d'entrevue. Il prévoit publier les détails de l'entente, dont le montant de la transaction, après les fêtes.

La rivière Moisie, nommée Mista-Shipu en innu, signifie grande rivière. Elle a été longtemps une des voies principales des Innus pour accéder à l'intérieur des terres.

D'après les informations de Jean-Louis Bordeleau