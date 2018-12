Tornades, bris d'aqueduc, train léger et cannabis : retour sur une année 2018 mouvementée avec le maire de Gatineau

Au cours des derniers jours, on a eu un autre bris d'aqueduc important à Gatineau. Au mois de juin, on parlait d'un déficit en infrastructures de 1,3 milliard. Où en est-on?

Quand on se compare aux autres, on pense qu'on est une des villes qui investit le plus là-dedans, notamment grâce à notre taxe dédiée. [...] On est rendu à 36 millions récurrents qu'on investit de plus chaque année. On a eu des bris d'aqueduc. C'est un peu paradoxal, parce qu'on a l'impression qu'on en a eu beaucoup cette année. Depuis trois ans, on baisse le nombre de bris d'aqueduc parce qu'on investit notamment dans nos grandes artères. On va avoir besoin d'aide de Québec et d'Ottawa parce qu'on ne va pas faire ça tout seul.

C'est un dossier qui progresse, mais on ne règle pas 40 ans de négligence en quelques années. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Le Québec, l'Ontario et l'Alberta ont dévoilé un plan de partage des revenus du cannabis avec les Municipalités. Avez-vous une idée des montants que vous allez recevoir avec le cannabis?

Dans le cannabis, il n'y a personne qui va faire de l'argent avec ça. [...] Même s'il y a un partage de revenus, il y a des dépenses qui viennent avec ça qui sont nécessaires, notamment la sensibilisation. On ne veut pas banaliser ce produit-là. Il reste des investissements dans la police à faire.

Un autre gros dossier, c'est le nouveau plan de gestion des matières résiduelles. Comment allez-vous gérer ça en 2019 sachant qu'il y a eu des dépotoirs improvisés sur le territoire?

On va continuer en communiquant plus et mieux. Il faut que les gens sachent qu'ils ont d'autres recours que de juste mettre ça à la rue. On doit changer nos comportements, on doit favoriser le réemploi, on doit favoriser le recyclage. On va rajouter des collectes, mais on va continuer avec la même approche qui dit : on doit enfouir moins de déchets . La Ville doit faire beaucoup, mais le citoyen a sa part de responsabilité aussi.

Êtes-vous sûr de pouvoir mener à terme le projet du train léger?

Oui. Juste avant Noël, j'ai rencontré les deux ministres, le ministre des Transports québécois et le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités. Ç'a été une grosse année dans ce dossier-là aussi. On a obtenu une décision unanime du conseil sur le choix de la technologie.

Pour moi, c'est un projet audacieux où on se projette dans l'avenir, et ça, Québec et Ottawa le reconnaissent. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

La question, c'est : comment on le finance? On correspond aux critères des programmes, mais c'est un projet de 2,1 milliards et avec le programme actuel et l'apport qui vient à Gatineau, on ne sera jamais capables de financer ça. Donc, il faut vraiment que Québec et Ottawa tiennent compte du fait qu'à Gatineau, à Québec et à Montréal, il y a des mégaprojets qui sont nécessaires si on veut consolider les troispôles urbains du Québec, et puis le cinquièmepôle urbain du Canada aussi avec la région de Gatineau et d'Ottawa. Donc, ça prend des mesures particulières. Il y a beaucoup de politique à faire là-dedans.

À lire aussi : 2,1 milliards de dollars pour 26 km de train léger sur rail dans l'ouest de Gatineau

Il y a encore des familles qui vivent à l'hôtel, trois mois après le passage des tornades. Allez-vous mettre davantage de pression pour que l'on construise plus de logements à prix modiques pour permettre aux sinistrés de retrouver un toit abordable?

C'est clair ça fait partie des solutions de fond. [...] En même temps, on est dans une pénurie de logements. Le taux de logements inoccupés est très très bas à Gatineau. Donc oui, on veut mettre l'accent et on le fait déjà. Ça prend des logements abordables et il en manque. On veut préciser le besoin très clairement [...] puis faire des demandes à Québec [...] pour que ça aille plus vite. On a eu notre part, à Gatineau, de catastrophes naturelles, et on aimerait ça que ce soit plate en 2019.