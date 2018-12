L'année 2018 au Manitoba, vue autrement

La petite histoire, bien que méconnue, est souvent passionnante, comme ce fut le cas pour ce texte de 2018 portant sur les anciennes écuries de Saint-Boniface, ou cet autre au sujet de l’Ordre de Jacques-Cartier au Manitoba.

Qui connaissait cette communauté du Minnesota fondé par un Franco-Manitobain? Et qui se souvenait qu’il y a 40 ans, un satellite russe s’est écrasé au Manitoba?

La communauté de Little Canada près de Minneapolis au Minnesota a été fondée par Benjamin Gervais, un francophone du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Le bicentenaire de l’Église catholique dans l’Ouest canadien a été un sujet incontournable de l'année. Dans cet article, il était question des églises et monuments perdus ou que les commuanutés tentent de préserver; et pour faire une visite en photos dans l'histoire de l'Université de Saint-Boniface, qui célébrait 200 ans d'éducation en français au Manitoba, c'est ici.

Gilbert Savard et Richard Chartier parlent de justice en français

En mars 1993, la Cour suprême donnait raison aux parents du Manitoba qui demandaient que leurs droits scolaires soient respectés.

Le directeur général de la Fédération provinciale des comités de parents, Gérard Lécuyer et le président Gilbert Savard lors d'une des nombreuses rencontres avec des parents au sujet de la gestion scolaire, avant le jugement de mars 1993. Photo : Radio-Canada



25 ans plus tard, Gilbert Savard raconte cette démarche juridique qui a duré sept ans et donné lieu à la mise sur pied de la Division scolaire franco-manitobaine. Il y a également 25 ans en 2018, Richard Chartier devenait juge, faisant de l’accès à la justice en français une de ses priorités.

Devenir citoyen canadien

Mélanie Kablan et ses deux filles, Karen (à gauche) et Marylise (au centre) montrent fièrement le certificat et le drapeau qui leur a été remis lors de leur cérémonie de citoyenneté. Photo : Radio-Canada

Notre journaliste Pierre Verrière, d’origine française, a obtenu sa citoyenneté canadienne en 2018. Ce moment chargé d’émotion lui a permis de raconter ce que la citoyenneté signifie pour tous ces nouveaux Canadiens, dans notre dossier qu’on retrouve ici.

Gabrielle Roy a fait parler d’elle

Impossible de souligner le 100e anniversaire du Bulletin des agriculteurs sans mentionner les contributions qu’y a faites Gabrielle Roy alors qu’elle faisait ses premières armes en journalisme.

La maison-musée qui porte son nom dans Saint-Boniface soulignait son 15e anniversaire en 2018, mais saviez-vous que cette maison a failli être déménagée au Québec? Gabrielle Roy mourait il y a 35 ans, le 13 juillet : voici cinq citations tirées de son oeuvre qui racontent des lieux ayant marqué la plus célèbre des Franco-Manitobaines.





Portraits de gens d’ici

Nous vous avons parlé de gens bien de chez nous au cours de l'année. Il y a eu Robert, cet autochtone transgenre qui devient Charlotte, la jeune Élise Kroeker dont les dessins sont époustouflants, Denis Verrier et sa passion pour les voitures anciennes ou encore Gérald Fournier qui se fait doula pour les mourants.

Élise Kroeker artiste en herbe Photo : Radio-Canada

Sans compter ces finissants de La Broquerie qui ont fait toute leur scolarité ensemble, ou cette jeune femme de Shilo qui est au contraire l'unique finissante de son école française!





Deux traversées qui se démarquent

JimChab au Yukon Photo : Jimmy Chabot

Chaque année, ils sont nombreux à traverser le pays à vélo ou autrement, souvent pour des causes qui leur tiennent à coeur. Voici deux traversées qui se sont distinguées : celle de JimChab qui a traversé le Canada en français et sans argent, et celle de Francis Désormeaux et Monica Chhith qui se sont lancés dans l’aventure, à pied, avec trois jeunes enfants.

Ils ont le vent dans les voiles

La Tour de la Paix du parlement du Canada, à Ottawa Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Faouzia participe au nouvel album de David Guetta, Kelly Bado chante pour Cavalia, Jérémie & The Delicious Hounds remportent le Chant’Ouest. L’année a été faste pour les artistes de la relève au Manitoba. Elle a aussi choyé un des artistes les plus admirés, alors que la chanson Histoire d’antan de Géard Jean retentissait au carillon du Parlement.





Et les Jets, bien entendu

La marée blanche au centre-ville de Winnipeg lors des séries éliminatoires de hockey. Photo : Radio-Canada / Camille Gris Roy

Non, nous les oublions pas : les Jets ont fait vivre des émotions fortes aux Manitobains en participant aux séries finales de la coupe Stanley le printemps dernier. C’était l’occasion de rappeler comment cette équipe de Winnipeg a changé le visage du hockey et de lever le voile sur le combat d'un autre genre que livre sur Twitter la Bibiothèque publique de Winnipeg pour appuyer son équipe locale!