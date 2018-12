Fusillade, élections et feuilles mortes : les sujets qui ont marqué 2018

Vous souvenez-vous des sujets qui ont marqué l'actualité du Nouveau-Brunswick en 2018? Voici les articles qui ont le plus attiré l'attention des lecteurs cette année.

La sécurité

La nouvelle de la fusillade de Fredericton, qui a coûté la vie à deux policiers et deux civils le 10 août, est l’article le plus lu sur le site de Radio-Canada Acadie en 2018.

Un suspect, Matthew Vincent Raymond, a rapidement été arrêté et les procédures judiciaires sont en cours.

Leanne Fitch lors de l'intervention à Fredericton lors de la fusillade qui a coûté la vie de quatre personnes à l'été 2018. Photo : La Presse canadienne / Keith Minchin

Plus récemment, le 30 novembre, les mesures de confinement mises en place dans toutes les écoles du District scolaire francophone Sud et certaines écoles du district anglophone ont aussi retenu l’attention des lecteurs.

Pas moins de 37 établissements, fréquentés par 14 000 élèves et 1900 employés étaient concernés après que des messages sur les réseaux sociaux avaient été considérés comme inquiétants par les autorités. La Gendarmerie royale du Canada a toutefois conclu que les menaces étaient non fondées.

Pratico-pratique

Le deuxième article le plus lu en 2018 sur le site de Radio-Canada Acadie n’est pas un sujet d’actualité, mais plutôt un article pratico-pratique révélant que ramasser les feuilles mortes sur votre terrain à l’automne peut en fait être néfaste pour l’environnement. Il semble que plusieurs lecteurs se sont réjouis d’avoir une bonne raison pour ne plus avoir à faire cette tâche automnale.

Feuilles d'automne Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Les feuilles créent un espace de vie pour plusieurs petites bestioles durant l’hiver. C’est un habitat naturel pour les papillons, les mites et plusieurs autres insectes qui peuvent s’y réfugier pour hiverner. Ces insectes constituent une source nutritive de choix pour les oiseaux lorsque le printemps arrive.

La politique

Cette année, la politique a été au coeur des débats et des discussions et s'est hissée en troisième position des sujets les plus lus au Nouveau-Brunswick.

Pour cause, des élections provinciales pour le moins tumultueuses ont retenu l’attention pendant plusieurs mois, alors que les libéraux de Brian Gallant et les progressistes-conservateurs de Blaine Higgs se sont battus pour le pouvoir.

Le chef du Parti libéral Brian Gallant (à gauche) et le chef du Parti progressiste-conservateur Blaine Higgs (à droite) Photo : La Presse canadienne

Après des semaines d’incertitude politique au Nouveau-Brunswick, la saga a pris fin le 2 novembre, alors que Brian Gallant a perdu la confiance de l’Assemblée législative.

Le Parti progressiste-conservateur de Blaine Higgs a alors pris le pouvoir, avec un gouvernement minoritaire, mais le soutien de l’Alliance des gens de Kris Austin.

La santé publique

En juillet, trois chiens sont morts après s’être baignés dans le fleuve Saint-Jean, près de Fredericton. Les autorités ont ensuite révélé qu’une intoxication aux cyanobactéries, aussi appelées algues bleues, était en cause.

Plusieurs se sont inquiétés pour la santé des humains qui voudraient s'y baigner, mais les chiens sont plus vulnérables que les humains, parce qu'ils avalent beaucoup d'eau en nageant, selon la Dre Christine Roussel, vétérinaire au Riverview Animal Hospital.

De gauche à droite, Sookie, Peekaboo et Nike sont tous morts soudainement à quelques jours d'intervalle après avoir pataugé dans la rivière Saint-Jean dans la région de Fredericton. Photo : Courtoisie

Les enjeux liés à l’immigration

Il y a une semaine, Radio-Canada apprenait qu’une Française établie à Moncton depuis trois ans doit quitter le pays d’ici le 3 janvier. Elle se dit victime d’un malentendu, causé par le fait qu’elle a suivi à la lettre des instructions du ministère de l’Immigration.

Cette nouvelle a beaucoup fait réagir en seulement quelques jours. Les enjeux d’immigration font d'ailleurs couler de plus en plus d’encre au Nouveau-Brunswick, alors que plusieurs assurent qu’il s’agit d’une solution au manque criant de main-d’oeuvre dans la province.

Christine Kangah ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait lorsqu'on lui a annoncé qu'elle devait quitter le pays. Photo : Radio-Canada

Une autre nouvelle qui a justement attiré beaucoup d’attention en 2018 est celle concernant les employés des centres d’appels au Nouveau-Brunswick qui sont, en grande partie, largement surqualifiés et surdiplômés.