Une Rouynorandienne recevra le titre d'Officier de l'Ordre du Canada

Suzanne Lacasse a été mise en nomination pour ses réalisations à titre d'ingénieure géotechnique. Jointe à Oslo, en Norvège, Suzanne Lacasse précise en quoi consistent ses activités professionnelles.

Je suis une ingénieure civile, je travaille en construction. Aujourd'hui, je suis surtout spécialiste alors je travaille un peu partout dans le monde où je suis consultante, surtout pour des barrages, glissements de terrain, des aspects où il y a des problèmes de sol. Ma spécialité est la géotechnique, je fais beaucoup d'analyse de risques.

Mme Lacasse habite aujourd'hui à Oslo, en Norvège, mais elle reconnaît garder un attachement tout particulier pour sa ville natale de Rouyn-Noranda. Elle se réjouit d'ailleurs de constater que même si elle n'habite plus au Canada, son lieu de naissance sera mentionné lors de la remise de sa distinction.

Je suis résidente de Norvège, mais je travaille au Canada, aux États-Unis, en Chine, la plupart de mes projets sont à l'extérieur, mais j'ai encore un peu de famille à Rouyn-Noranda. Je reviens quelques fois par année pour voir ma famille et c'est toujours chez moi, à Noranda.

Une pionnière dans un milieu d'hommes

J'ai été chanceuse dans mon parcours. Quand j'ai fait mes études à Polytechnique et ensuite au MIT à Boston, il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles… il n'y avait que moi. Je me faisais remarquer en fait. C'était un peu inusité que je sois une femme dans un milieu d'hommes : les gens se souvenaient de moi , raconte Mme Lacasse.

Stanley Vollant et Suzanne Lacasse reçoivent le doctorat honoris causa de l'UQAT Photo : Gracieuseté Stéphanie Duchesne

La future récipiendaire précise avoir été en partie inspirée par son père, qui était ingénieur civil. Jeune fille, elle le suivait sur les lieux de certains contrats. Passionnée de mathématiques, elle a fait des études qui l'ont tranquillement menée vers un haut degré de spécialisation.

En 2017, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue avait également souligné son parcours et son expertise, comme l'ont fait l'Université de Dundee en Écosse et l'Université norvégienne des sciences et de la technologie. La date de la cérémonie officielle de remise de l'Ordre n'a pas été précisée.