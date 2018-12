La police d’Edmonton abat un homme

Selon le Service de police d'Edmonton, vers 14 h mercredi, les policiers suivaient un véhicule où se trouvaient trois personnes, dont un homme visé par plusieurs mandats d’arrestation et considéré comme « armé et dangereux ». Ils ont arrêté la voiture et les deux passagers qui se trouvaient avec le suspect sont sortis. Le suspect a refusé de coopérer, rapporte la police.

C’est à ce moment « [qu’] il y a eu un incident entre le suspect et les agents », selon un communiqué du Service de police d’Edmonton. Les policiers ont tiré sur l’homme. Celui-ci a ensuite été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté.

L'homme n'a pas été identifié. Personne d'autre n'a été blessé dans l'altercation.

Un VUS Chevrolet rouge a été vu sur la scène délimitée par les rubans policiers. Il avait plusieurs trous, qui pourraient avoir été faits par une arme à feu, du côté passager.

Il y avait plusieurs trous dans la carosserie d'une Chevrolet sur la scène de la fusillade. Photo : Nathan Gross/CBC

Alanna Johnson, qui visitait ses enfants tout près de l’intersection, dit avoir entendu une succession de 10 coups de feu. Elle décrit l’incident comme « très épeurant ».

« C’était bruyant. Je croyais qu’ils étaient directement dans la rue, alors je me suis mise au sol tout de suite et j’ai pris ma fille. Je lui ai dit : “reste au sol parce que je ne sais pas d’où viennent ces coups de feu” », a-t-elle raconté à CBC News.

L'Équipe d'intervention de l'Alberta en cas d'incidents graves (ASIRT) a été chargée de mener une enquête indépendante sur la fusillade. Elle a fait savoir sur Twitter qu’elle donnerait bientôt davantage de détails.

Elle a aussi ouvert une enquête sur une altercation survenue la veille à Calgary, où une femme a été abattue par les policiers.