Lauberivière affiche complet en raison du temps froid

Au total, 86 lits et 2 lits de camp sont occupés actuellement. Une vingtaine de personnes supplémentaires ont également été accueillies dans la nuit de mercredi à jeudi pour utiliser le service de réchaud.

Le directeur général de Lauberivière, Éric Boulay, indique qu'il est impossible d'accueillir plus d’itinérants pour l'instant.

« Malheureusement, ce n’est pas magique. On ne peut pas juste rentrer des gens dans la cafétéria. Ça prend des gens pour surveiller, pour encadrer les gens qui viennent en nos portes ».

Plus des personnes pourront toutefois bénéficier des ressources offertes par la Maison Lauberivière une fois le projet de construction réalisé.

« Avec le projet de construction neuve qui va commencer au mois de mars, on va passer de 86 lits à 149 places d’hébergement : 131 dans les services courants et 18 logements », souligne M. Boulay.

Évidemment, on va pouvoir accueillir plus de gens et avoir plus d’outils pour réinsérer les gens aussi.

Éric Boulay, directeur général de Lauberivière