Avertissement de pluie verglaçante pour l'Abitibi-Témiscamingue

Entre un et trois millimètres de verglas sont attendus, vendredi, lors de la transition de la neige vers la pluie.

La pluie verglaçante devrait durer environ deux heures.

Le tout va débuter va débuter sous forme de neige, probablement relativement tôt jeudi soir, et pratiquement toute la nuit, on parle de neige uniquement pour la majorité des secteurs. On parle environ d'une dizaine de centimètres. Par contre, ça se complique pour vendredi matin. Neige se changeant en pluie verglaçante pour Val-d'Or, Rouyn, Amos , explique le météorologue à Environnement et changement climatique Canada, Alexandre Parent.

Par contre, à mesure qu'on se dirige vers le sud, donc vers le Témiscamingue, on devrait même passer en pluie. Par la suite, ça se rechange en neige pour la fin de journée de vendredi , poursuit-il.

En provenance des États-Unis

Ces changements sont causés par l'arrivée d'un système dépressionnaire.

C'est une zone de faible pression où s'organisent des précipitations autour de cette circulation. Ce système-là nous vient du Texas, du sud des États-Unis, s'étire vers les grandes plaines et les Grands Lacs, et donc amène un vent du sud, un réchauffement, de la pluie , ajoute Alexandre Parent.