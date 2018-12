Chelsea construira 1000 nouveaux logements d'ici 5 à 10 ans

Maintenant qu'on a des infrastructures en eau potable et eau usée, c'est possible d'avoir une variété de logements. On veut avoir de la place pour les jeunes familles tout comme les personnes plus âgées , explique la mairesse Caryl Green, à l'émission Les Matins d'ici. En ce moment, on voit des personnes âgées qui quittent notre municipalité parce qu'il n'y a pas de logements [...] et nous n'avons pas de place pour les jeunes familles.

Malgré ce boom, Chelsea veut aussi garder son cachet.

On voit déjà qu'on a des barèmes avec un plan pour l'architecture. On ne dépasse pas les trois étages. On veut des matériaux nobles, la pierre, le bois, le côté patrimonial proche de notre coeur , poursuit Mme Green.

Une étude est en cours pour analyser les impacts du développement urbain sur la circulation routière, selon la mairesse.

On regarde si on va réaménager le chemin Scott et le chemin Kingsmere pour avoir une intersection plus fluide. On veut encourager les gens à prendre la sortie 13 plus au nord. Mais ça prend une planification et on travaille avec les commerçants, la CCN et le MTQ pour une planification à long terme , précise Mme Green.

