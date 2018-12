Des conditions difficiles à prévoir sur les routes du sud du Québec et de l’Ontario

De la neige ou de la neige mêlée de grésil commencera à tomber jeudi soir avant de se changer en pluie verglaçante au cours de la nuit ou tôt vendredi matin sur le sud de l’Ontario et l'ouest du Québec et plus tard en journée sur le centre du Québec.

Les précipitations tomberont ensuite sous forme de pluie à mesure que les températures remonteront. De 1 à 3 millimètres de verglas sont attendus lors de la transition de la neige vers la pluie.

Toutefois, dans le secteur de la vallée de l'Outaouais ainsi que dans les régions des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie et de Québec, la pluie verglaçante pourrait persister plus longtemps, soit de quatre à six heures, entraînant une plus grande accumulation de verglas.

« [Pour] ceux qui ont des déplacements à faire demain [...] et qui ont le choix entre la rive sud et la rive nord, la 20 ou la 40, de prendre la 20 ça va être une bonne option », affirme Alexandre Parent, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

On s’attend à une période prolongée du côté nord du fleuve Saint-Laurent en termes de pluie verglaçante. Alexandre Parent, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada

Environnement Canada avertit les conducteurs que les routes seront dangereuses puisque cette pluie risque de geler à mesure que la température chutera dans la journée de samedi et leur recommande donc d'éviter les déplacements non essentiels.

« Les deux prochains jours ne sont pas des journées idéales pour avoir des déplacements à faire, et c’est vrai pour l’ensemble de la province », conclut M. Parent.

Les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacés et glissants.