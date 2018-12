Onde de choc dans la région après la démission d'Yves Lévesque

Le maire a démissionné jeudi matin pour des raisons de santé, sous la recommandation de son médecin.

De l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, le maire de Bécancour Jean-Guy Dubois est bouleversé par cette annonce.

« Sur le coup, je n'y croyais pas. Pour moi, Yves Lévesque, ça a été un collaborateur très important. Je m'amuse à dire qu'on a un peu ouvert le pont Laviolette, dans ce sens qu'on a fait beaucoup de travaux ensemble pour unir nos deux rives. On a fait des choses le fun ensemble. On perd un bâtisseur. On perd une personne qui était très ouverte et qui avait beaucoup d'énergie », souligne-t-il.

Depuis les dernières élections municipales, Yves Lévesque devait composer avec un conseil municipal qui était plus en désaccord avec lui que par le passé. La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, estime que ce contexte peut avoir contribué à la fatigue du maire, en plus de la maladie.

« Développer, c'est beaucoup d'énergie. En plus, devoir toujours faire valoir son point dans son propre conseil qui devrait travailler dans l'unanimité, je pense que ça fait qu'après plusieurs années, ça peut être fatigant », estime-t-elle.

De son côté, le maire de Shawinigan soutient que la politique municipale est particulièrement difficile.

« Je pense que M. Lévesque a pris certainement la meilleure décision le concernant, dit Michel Angers. À partir du moment où on décide de quitter, on se rappelle toujours que la politique municipale est une politique extrêmement exigeante. On est tous les jours sous les feux de la rampe, on est tous les jours devant nos citoyens qui nous interpellent. À tous les jours, on rencontre des difficultés. »

Des élections partielles se tiendront vers le mois de mai prochain pour élire un nouveau maire.

Plus de détails à venir