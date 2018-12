Georges Goguen, Lyse Doucet et Camille Thériault nommés à l’Ordre du Canada

L'artiste Georges Goguen, la journaliste Lyse Doucet et l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick Camille Thériault sont nommés membres de l'Ordre du Canada.

Leurs noms figurent sur une liste de 103 nouvelles nominations publiée jeudi par le bureau de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette.

Camille Thériault, qui a récemment pris sa retraite d'Uni Coopération financière, reçoit cet honneur pour son importante contribution comme parlementaire au Nouveau-Brunswick et pour ses réalisations en gouvernance publique.

La nomination de Georges Goguen souligne son rôle de pionnier dans l'art contemporain en Acadie et son dévouement au développement et à la promotion des arts visuels. Il poursuit sa carrière d'artiste après avoir longtemps occupé un poste de graphiste à Radio-Canada Acadie et dirigé la galerie d’art qui portait son nom.

Lyse Doucet, journaliste de la BBC originaire de Bathurst, a été nommée pour son engagement envers l'intégrité journalistique et pour ses réalisations en tant que présentatrice et correspondante internationale à la radio et à la télévision.

D’autres personnalités en Atlantique sont aussi nommées membres de l’Ordre du Canada:

Robert Crosbie, de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, pour sa contribution au monde de l’industrie et son action bénévole et philanthropique pour la communauté, l’éducation et les soins de santé.

Ian Robert Dohoo, de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, pour sa contribution en épidémiologie vétérinaire et humaine dans les pays développés et en développement.

Ann McCain Evans, de Florenceville-Bristol, au Nouveau-Brunswick, pour son engagement philanthropique envers l’éducation, les arts et des œuvres de bienfaisance.

Roxanne Fairweather, de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, pour son engagement envers l’avancement de la recherche et de l’innovation et envers l’économie durable au Canada atlantique.

H. Frank Lewis, de Charlottetown, pour sa contribution au bien-être économique, social et culturel à l’Île-du-Prince-Édouard.

Francis Pang, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et à Markham, en Ontario, pour son engagement dans la formulation d’un cadre pour l’enseignement coopératif entre des établissements postsecondaires canadiens et chinois.

Toutes ces personnes seront invitées à recevoir leur insigne au cours d’une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.