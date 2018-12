Un aimant à pétrole pour absorber les déversements

Dans son laboratoire, Nashaat Nassar simule une marée noire en remplissant un récipient d’eau et de bitume.

L'ingénieur en chimie de l’Université de Calgary agite ensuite la solution. Il la saupoudre de particules de nitrure de bore, un composé chimique magnétique.

Ces particules sont hydrophobes. Elles n’aiment pas l’eau, elles aiment le pétrole. Nashaat Nassar

Le chercheur passe ensuite un aimant enroulé de papier aluminium au-dessus de la mini nappe de pétrole. Immédiatement, la flaque noirâtre se détache de la surface de l’eau et s’agglutine sur l’aimant qui la retient.

Nashaat Nassar est convaincu que cette technique pourrait permettre de diminuer la propagation de pétrole dans l'eau lors des déversements.

La poudre de nitrure de bore rend le pétrole magnétique et permet de l'extirper de l'eau à l'aide d'un aimant. Photo : CBC / Dave Rae

Les « super-éponges », dépolluants de demain?

Observée sous la lorgnette d’un microscope, la substance dévoile ses propriétés poreuses. La poudre magnétique a des qualités absorbantes qui la classe dans la famille des « super-éponges » : ces nouveaux procédés prometteurs qui piègent les hydrocarbures sans se gorger d’eau.

Les chercheurs s’intéressent à ce type de technologie dépolluante depuis la catastrophe écologique entraînée par l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique, en 2010.

Seth Darling, scientifique au laboratoire national d'Argonne, aux États-Unis, a quant à lui développé une « super-éponge » à l’aide de mousse de polyuréthane.

Une fois qu’elle a absorbé le pétrole, « on peut l’essorer comme une éponge pour le récupérer », explique-t-il.

Si ces techniques font leurs preuves en laboratoire, elles doivent encore faire l'objet de tests en milieu naturel.

« Les gros déversements de notre histoire se sont déroulés dans des secteurs où il était extrêmement dur de récupérer le liquide noir », nuance ainsi Ian Stewart, historien des sciences à l'Université King's College de Halifax.

En moyenne, il estime que de 5 à 15 % seulement du pétrole est ramassé lors des opérations de nettoyage qui suivent un déversement.

« Si le déversement se produit dans une baie abritée où l’eau est très calme et que vous disposez des technologies adéquates, alors le taux de récupération du pétrole peut être beaucoup plus important. Mais c’est très variable », ajoute-t-il en précisant que l’ampleur du déversement est également un facteur à prendre en compte pour apprécier l’efficacité des « super-éponges » in situ.

À l’Université de Calgary, l’équipe de chercheurs a conscience des défis que représente la dépollution d’un océan. Mais leur découverte, peu chère à développer et biodégradable, pourrait bien être une solution verte pour lutter contre les marées noires.

Avec les informations de Allison Dempster et Dave Rae.