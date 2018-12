Le meilleur et le pire de 2018 ? La tornade, selon le maire d'Ottawa

Quel a été le point culminant de votre année et le moment le plus difficile?

Les deux ont eu lieu au même moment. Il s'agit de la tornade. C'est arrivé en plein milieu de la campagne électorale, sans prévenir. Tant de gens ont vu leur vie complètement bouleversée, ont perdu leur maison et leurs biens. C'était l'inconvénient.

En même temps, je pense que la réaction de la communauté a été le point culminant [de l'année pour moi]. Je suis arrivé à Dunrobin environ une heure et demie après le début de la tornade. Il y avait une foule de pompiers volontaires, de policiers, de secouristes, d'employés d'Hydro Ottawa, des travaux publics, de l'Armée du Salut, de la Croix-Rouge et de voisins.

C'était un voisin qui aidait un autre voisin et un étranger qui aidait un autre étranger.

Vous avez remporté une victoire éclatante aux élections municipales de 2018. Vous êtes le maire le plus ancien de l'histoire récente d'Ottawa. Êtes-vous encore passionné?

Je suis très très heureux d'être là où je suis. J'aime ce que je fais.

Chaque élection me redynamise et je suis sorti de l'élection avec un mandat fort. Et j'apprécie vraiment ça et je ne tiens rien pour acquis. Chaque jour que je viens dans ce bâtiment, je me dis : Je suis un gars chanceux.

Dès que vous sentez que vous ne voulez pas travailler [...] il est temps de passer à autre chose. Mais je suis loin de ça.

Le train léger sera-t-il prêt pour 2019?

Lors de la dernière mise à jour que j'ai reçue, nous sommes toujours prêts à le mettre en service d'ici le 31 mars. Les trains sont testés en permanence.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson (gauche), en compagnie du propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk (droite). (Archives) Photo : Radio-Canada / Laura Osman, CBC

Compte tenu de tous les retards, allez-vous éviter les partenariats public-privé?

Vous ne pouvez jamais finir à la date exacte. Il y a trop de choses à prendre en compte. Le trou dans la rue Rideau nous a fait perdre du temps, évidemment. C'est au consortium [Rideau Transit Group] que reviennent les risques et les responsabilités.

Je ne sais pas si, comme média, vous avez participé à ce premier trajet en train, mais ce fut une belle expérience. Vous longez la rue Nicholas, vous voyez les voitures pare-chocs contre pare-chocs et vous passez tout près. C'était le meilleur outil de marketing que nous puissions offrir.

Diriez-vous qu'il y a une crise du logement abordable?

Absolument. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons promis 16 millions de dollars supplémentaires et pour lesquelles nous faisons pression sur les gouvernements fédéral et provincial. Nous avons désespérément besoin de leur aide.

Nous faisons tout ce que nous pouvons avec nos ressources limitées, mais nous avons besoin que le fédéral et le provincial se présentent à la table avec de nouveaux investissements.

Il y a environ 10 000 personnes inscrites sur la liste d'attente, ce qui est inacceptable.

Allez-vous prendre des mesures drastiques pour lutter contre le changement climatique?

La plus grande victoire sur le changement climatique est le train léger [puisque] 200 000 tonnes de gaz à effet de serre seront éliminées lorsque le système sera opérationnel.

Nous avons commencé à changer les ampoules des lampadaires pour des ampoules DEL, ce qui non seulement permet d'économiser de l'énergie, mais aussi de l'argent.

La ville a-t-elle besoin d'un aréna au centre-ville?

Je pense que c'est mieux pour les partisans et pour l'équipe. L'aréna sera plus facilement accessible de Gatineau et sera connecté au train léger.

Êtes-vous prêt à le financer?

Non pas du tout. Les contribuables ne devraient pas financer un aréna.

Les Sénateurs ont fait savoir que vous contribuiez au financement de la Place TD.

C'est très différent. Nous possédons ce site. Cela appartient aux contribuables d’Ottawa. Nous ne possédons pas les plaines LeBreton et nous ne possédons pas les Sénateurs.

Parlez-vous encore à Eugene Melnyk?

S'il m'appelait, je lui parlerais, mais je ne lui ai pas parlé depuis qu'il a intenté un procès contre John Ruddy, le dirigeant de Trinity Development.

Les propos ont été recueillis par CBC