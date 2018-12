Les conditions de la Route blanche disponibles en ligne dès janvier

Le ministère des Transports recommande aux motoneigistes de consulter cet outil en raison de l'isolement de la piste qui parcourt plus de 500 km.

La route blanche en Basse Côte-Nord Photo : David Chaumel

Même si certains tronçons étaient déjà ouverts à la mi-novembre, les conditions de circulation peuvent changer rapidement en raison de la météo. Une porte-parole du ministère, Sarah Gaudreault, fait valoir que ce n'est pas une piste à la portée des débutants.

« Les villages sont éloignés l'un de l'autre. On n'est pas sur une route fédérée de motoneige, donc il n'y a pas de patrouille régulière. Il n'y a pas non plus de relais à des intervalles très rapprochés. »

Pour les visiteurs, l'avion ou le bateau constituent le moyen de transport le plus sûr pour se rendre plus à l'est, malgré les incertitudes de la saison hivernale.

La Route blanche, en Basse-Côte-Nord Photo : Radio-Canada

Cependant, la Route blanche constitue la rue principale pour les résidents de la Basse-Côte-Nord, même si seulement certains tronçons sont praticables.

En 2017, par exemple, la Route blanche a été ouverte d'un bout à l'autre durant seulement 34 jours, tandis que l'année précédente la piste avait été ouverte en entier durant 71 jours.

Avec les informations de Guylaine Lebel