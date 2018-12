Daniel Lessard et Charles Tisseyre nommés à l’Ordre du Canada

Quelque 103 personnalités font partie de cette liste qui inclut des gens d’affaires, des artistes, des scientifiques, des athlètes et des chefs de file autochtones.

On y retrouve notamment les journalistes de Radio-Canada Charles Tisseyre et Daniel Lessard.

Charles Tisseyre, à la barre de l’émission Découverte depuis plus de 25 ans, est récompensé « pour son dévouement à la vulgarisation scientifique et à la défense des médias d'information ».

Daniel Lessard, qui est parti à la retraite, a été correspondant parlementaire et chef de bureau de Radio-Canada à Ottawa, en plus d’avoir écrit plusieurs romans. Il est pour sa part reconnu « pour son analyse et sa vulgarisation de la politique canadienne et pour son œuvre littéraire ».

L’ancien directeur des affaires publiques de la télévision de Radio-Canada, Jean Pelletier, qui a pris sa retraite cet automne, est lui aussi nommé à l’Ordre « pour ses réalisations comme reporter, développeur du journalisme d'investigation, directeur et producteur de téléséries historiques ».

Les auteures Ann-Marie MacDonald (Un parfum de cèdre) et Kathy Reichs, ainsi que la médaillée olympique en ski de fond Beckie Scott se trouvent aussi parmi les gens qui seront honorés.

Les récipiendaires recevront leur insigne au cours d'une cérémonie « qui aura lieu à une date ultérieure », indique-t-on dans le communiqué.

Créé en 1967, l'Ordre du Canada « rend hommage aux personnes dont les services transforment notre société, dont les innovations stimulent notre imagination et dont la compassion unit nos collectivités ». Depuis sa création, plus de 7000 personnes ont reçu cet honneur.

Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada.