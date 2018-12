Micheline Dumont reçoit l'Ordre du Canada

C'est la Gouverneure générale du Canada, Julie Payette, qui en a fait l'annonce ce jeudi. Au total, 103 personnes recevront soit le titre de compagnons, d'officiers ou de membres. Dans le cas de la Sherbrookoise, elle recevra le titre de membre.

Mme Dumont recevra son insigne au cours d'une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.

Le 19 octobre 2017, Julie Payette remet le Prix du gouverneur général à l'historienne Micheline Dumont Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

L'an dernier, cette professeure émérite du Département d'histoire de l'Université de Sherbrooke avait reçu le Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « Personne ». Ce prix souligne la contribution jugée inestimable des Canadiennes.

Micheline Dumont a signé et cosigné 18 livres et brochures dont Histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles (avec le Collectif Clio) et Le Féminisme québécois raconté à Camille. Elle est également l'une des plus importantes collaboratrices du Dictionnaire biographique du Canada. Elle a enseigné l'histoire pendant près de 30 ans à l'Université de Sherbrooke.

Depuis sa création en 1967, plus de 7000 personnes ont été investies de l'Ordre du Canada.