Le Sénat se réunit, mais ne prévoit pas résoudre l'impasse budgétaire

Rien ne permet de croire que le Sénat trouvera une résolution à l'impasse budgétaire qui prévaut depuis samedi aux États-Unis, et ce, même si les sénateurs se réuniront en après-midi, jeudi.

On s'attend à ce qu'un nombre restreint de sénateurs se présente à cette session. La paralysie de l'administration américaine dure depuis samedi. Toutefois ses effets ne sont perceptibles que depuis mercredi, premier jour de travail pour les fonctionnaires après un week-end et deux jours de congé fériés. Environ 420 000 employés, jugés essentiels pour le bon fonctionnement de l'appareil d'État, se trouvent donc à travailler sans être payés aux échéances habituelles, tandis que 380 000 autres sont mis à pied temporairement. Jusqu'ici le président, Donald Trump, n'a pas fléchi quant à son intention d'obtenir des législateurs la somme de 5,7 milliards de dollars pour l'érection d'un mur à la frontière américano-mexicaine. C'est sur ce point qu'ont achoppé les pourparlers, la semaine passée, entre le Congrès et la Maison-Blanche. Les démocrates sont opposés à l'érection de ce mur; un porte-parole de Nancy Pelosi, qui présidera la Chambre des représentants dès 2019, affirme que les démocrates déposeront vraisemblablement un projet de loi pour financer l'appareil d'État le 3 janvier, date à laquelle le Congrès reprendra ses travaux. Le projet de loi n'inclura pas d'argent pour le projet de mur du président Trump, a spécifié ce porte-parole. Lors d'une visite aux troupes américaines postées en Irak, mercredi, le président s'est dit déterminé à faire « tout ce qu'il fallait » pour obtenir ce financement indispensable, selon lui, à la sécurité des frontières. « Nous avons des terroristes qui entrent par la frontière sud », a-t-il déclaré. Une troisième impasse en un an La paralysie budgétaire prive de financement des dizaines d'agences gouvernementales et 9 des 15 départements d'État, parmi eux la Sécurité intérieure, les Transports, l'Agriculture et la Justice. Pour ce qui est des fonctionnaires mis à pied, ils appartiennent notamment à la NASA et au Revenu. Il s'agit de la troisième paralysie (shutdown) à frapper l'administration américaine en un an, un record. Cette situation a un impact sur les marchés boursiers, qui ont connu leur pire déclin de l'histoire à la veille de Noël. Cependant, l'indice Dow Jones a gagné plus de mille points mercredi, les marchés récupérant de ce déclin. À lire aussi : Le poste du président de la Fed n'est pas menacé, assure la Maison-Blanche