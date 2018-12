L'Ontario a connu sa pire saison des feux de forêt en 10 ans

En juillet seulement, il y a eu 550 feux de forêt dans la province.

À titre de comparaison, en 2017, 776 incendies ont brûlé 111 000 hectares.

Le coût de la lutte contre les feux de forêt en Ontario l'été dernier n'a pas encore été déterminé.

Le feu de forêt connu sous le nom de Parry Sound 33 a brûlé à lui seul plus de 11 362 hectares, selon l'agente d'information sur les incendies du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) dans la région du Nord-Est, Isabelle Chenard.

Cet incendie, qui a brûlé de la mi-juillet jusqu'à la fin octobre, n'a pas été le plus gros de la région, mais il a nécessité un effort communautaire pour l'éteindre.

Il y avait des brigades de pompiers et des équipes de gestion des incendies qui travaillent pour éteindre le feu Parry Sound 33. Nous avons également d'autres membres du personnel de soutien, des volontaires et des membres de la communauté qui ont participé , précise Mme Chenard.

L'incendie Parry Sound 33 a aussi forcé l'évacuation de résidents des plusieurs communautés locales, dont celles de la Première Nation de Henvey Inlet, Key River et certaines parties du canton de Killarney.

Une enquête est par ailleurs toujours en cours pour déterminer ce qui a causé ce feu.

Cette saison des feux de forêt dans le nord de la province a été causée en grande partie par la sécheresse et des éclairs.

En raison de l'ampleur et du nombre élevé d'incendies l'été dernier, le ministère a notamment dû demander de l'aide de ressources extérieures à la province.

Juste pour vous donner une idée de l'ampleur, nous avons reçu 799 pompiers forestiers de l'extérieur de la province et 128 employés de soutien ainsi que du matériel provenant de nos provinces et états partenaires ainsi que du Mexique , souligne Isabelle Chenard.

Les coûts totaux pour lutter contre tous les incendies de forêt qui ont eu lieu cette année en Ontario ne seront sans doute pas connus avant la fin de l'exercice financier.

Mme Chenard rappelle toutefois que la province a reçu un financement de 100 millions de dollars pour lutter contre les feux de forêt d'urgence, en plus des 70 millions de dollars alloués au début de la saison des incendies, qui s'étend du 1er avril au 31 octobre.

Plus de 40 pompiers combattent les feux North Bay 55, 56, 68 et 69 dans la région de Temagami avec l'assistance de six hélicoptères. Photo : ministère des Richesses naturelles et des Forêts