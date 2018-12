Un ancien couvent de Humboldt ressuscite en résidence pour personnes âgées

Ce changement de vocation est entre autres l’oeuvre d’Agnes Pratchler, une habitante de Humboldt qui milite en faveur du projet depuis la fermeture du couvent en briques, il y a six ans.

L’idée est née lorsque son frère, souffrant de démence, s’est sauvé de la résidence où il habitait.

« La démence est la malédiction des personnes âgées », soutient-elle. « Je savais que ces aînés [atteintes de démence] n’avaient rien à faire à l’autre résidence. »

En parlant avec d’autres membres de la communauté, ils ont proposé de créer un milieu de vie où les aînés seraient mentalement stimulés.

« Ce n’était qu’un petit projet pour offrir une meilleure qualité de vie aux personnes âgées », confie-t-elle.

La naissance du Elizabeth

Peu de temps après, des développeurs ont visité le couvent et on affirmé qu’il coûterait aussi cher de démolir et reconstruire quelque chose que de rénover le bâtiment actuel, explique Agnes Pratchler.

Elle a ensuite rencontré le ministre provincial de la Santé et les responsables de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). Ensemble, les gouvernements fédéral et provincial ont consenti un peu plus d’un million de dollars au projet.

Un peu plus de cinq ans après le premier rêve, Agnes Pratchler habite à la résidence pour aînés Elizabeth avec son mari, John.

Selon elle, 32 personnes occupent actuellement l’un ou l’autre des 40 appartements du bâtiment.

Elle ajoute que, même si toutes les activités ne sont pas encore organisées, la résidence offre déjà des marches quotidiennes, des discussions matinales, des jeux, des ateliers d’artisanat et des temps d’écoute de la télévision.

Avec les informations de Samantha Maciag