Une famille d’Edmonton décimée par un accident de voiture

Une mère de famille et deux de ses fils sont décédés dans un accident de voiture, alors que le père et le troisième enfant sont toujours hospitalisés à Edmonton après un accident survenu dimanche soir, selon des proches des victimes.

La famille circulait sur la route 858 à bord d’un véhicule utilitaire sport vers 19 h dimanche, lorsque leur véhicule est entré en collision frontale avec un camion, à environ 5 km au nord de Plamondon.

Elisaveta Scherbakov ainsi que ses fils Alexander et Zenon ont perdu la vie dans l’accident, de même qu’une passagère de l’autre véhicule.

Felip Scherbakov et son troisième fils, Ioan, ont été transportés à l’hôpital, tout comme le conducteur et l’autre passager du second véhicule.

L’alcool pourrait être en cause dans cet accident, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le coeur brisé

« Nous avons le coeur brisé », explique Vasily Chernishov, le frère d’Elisaveta Scherbakov, dans un échange de courriels avec CBC News.

Celui-ci a démarré une campagne de financement populaire afin d’amasser 20 000 $ pour répondre aux besoins médicaux du petit Ioan. Les dons dépassaient déjà 45 000 $ mercredi après-midi.

Sur la page de la campagne de financement, M. Chernishov soutient que son beau frère, Felip Scherbakov, est sorti du coma mardi. « Il est réveillé, il parle et se remet tranquillement. »

Son neveu Ioan souffre, quant à lui d’une grave blessure à la tête dont l’état « varie d’heure en heure », dit-il.