Une centaine d'apprentis parlementaires à l'Assemblée nationale

Pour une 69e année, des jeunes débattrons, dans le Salon bleu qu'au 30 décembre.

Ils devront faire adopter quatre projets de loi fictifs. Les apprentis parlementaires se pencheront notamment sur l'intelligence artificielle dans l'administration de la justice, les mères porteuses et le transport durable.

Durant cette simulation, les participants ne sont pas affiliés à un parti politique. Les débats sont donc non partisans, comme l'explique Julien Labrosse, qui jouera le rôle de premier ministre.

« On ne veut pas avoir un débat qui se divise par camp, on veut vraiment un débat sur le fond. Est-ce que ce qui est proposé est vraiment une bonne idée? », expose celui qui participe au Parlement jeunesse du Québec pour une cinquième fois.

On veut se poser des questions plus grandes, plus complexes, et vraiment avoir un débat sur le fond, qui transcende les décisions partisanes. Julien Labrosse, participant

Les parlementaires ont été assermentés mercredi après-midi par Michèle Audette, commissaire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui joue le rôle de lieutenante-gouverneure pendant la simulation

Selon Julien Labrosse, l'expérience parlementaire permet aux jeunes d'acquérir et de peaufiner une foule de compétences.

« Quand on parle des projets de loi, c’est pas plus de deux minutes, donc il faut vraiment distiller l’essence de nos propos de manière extrêmement claire, et extrêmement concise », souligne-t-il.